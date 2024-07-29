Bedelsiz sermaye artırımı nedir?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak, ortaklarından herhangi bir bedel talep etmeden hisse senedi dağıttığı bir sermaye artırımı türüdür. Şirketler bu yöntemi tercih ederek hisse senedi likiditesini ve değerini artırmayı, vergi avantajlarından yararlanmayı ve enflasyondan korunmayı hedefler.
Bedelsiz sermaye artırımına nasıl katılabilirsiniz?
Sermaye artırımı başvurusu yapan şirketler, SPK onayının ardından bölünme tarihlerini belirler. Bölünme öncesinde hisse senedi bulunduran yatırımcılar, bedelsiz sermaye artırımı hakkına sahip olur. Midas gibi yatırım hesapları bulunanlar, bu süreçte herhangi bir işlem yapmadan otomatik olarak hak kazanılan lotları hesaplarında görebilirler.
SPK bedelsiz sermaye artırımını ne zaman onaylar?
SPK’nın onay süreci, başvuru detaylarına ve işlem sırasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu süreç bazen 1 hafta, bazen de aylar sürebilir. Dolayısıyla, kesin bir tarih vermek mümkün değildir.
2024'te bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler ve oranları
- Alarko GYO (ALGYO): %100
- Körfez GYO (KRGYO): %400
- Koza Polyester (KOPOL): %500
- QNB Finansal Kiralama (QNBFL): %100
- Sinpaş GYO (SNGYO): %166,66
- Desa Deri (DESA): %100
- Europen Endüstri (EUREN): %194,73
- Servet GYO (SRVGY): %6150
- Cw Enerji (CWENE): %708,08
- Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HUBVC): %300
- Pera Yatırım Holding (PERA): %600
- Peker GYO (PEKGY): %273,22
- Global Yatırım Holding (GLYHO): %200
- Merit Turizm (MERIT): %1100
- Adel Kalemcilik (ADEL): %1000
- Coca-Cola (CCOLA): %1000
- Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): %68,54
- Lokman Hekim (LKMNH): %500
- Özerden Ambalaj (OZRDN): %250
- Akiş GYO (AKSGY): %200
- Ege Profil (EGPRO): %572,99
- Europower Enerji (EUPWR): %200
- Etiler Gıda (ETILR): %200
- Alkim Kağıt (ALKA): %300
- Naturelgaz (NTGAZ): %200
- Ulusoy Un (ULUUN): %292,73
- Kervan Gıda (KRVGD): %800
- Pınar Su (PINSU): %200
- Dyo Boya (DYOBY): %200
- Sanifoam Sünger (SANFM): %400
- Pınar Et (PETUN): %600
- Pınar Süt (PNSUT): %600
- Burçelik (BURCE): %900
- Oyak Çimento (OYAKC): %289,99
- Yeşil Yapı (YYAPI): %599,40
- Eksun Gıda (EKSUN): %757,15
- Türkiye Sigorta (TURSG): %330,46
- Reysaş Taşımacılık (RYSAS): %300
- Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM): %540,71
- Güler Yatırım Holding (GLRYH): %200
- Yünsa (YUNSA): %700
- İnfo Yatırım (INFO): %321,20
- Hedef Holding (HEDEF): %400
- Osmanlı Yatırım (OSMEN): %1809,98
- Inveo Yatırım (INVEO): %316,66
- Kocaer Çelik (KCAER): %239,88
- Lider Faktoring (LIDFA): %120
- Alkim Kimya (ALKIM): %100
- Sasa Polyester (SASA): %700
- Ereğli Demir Çelik (EREGL): %100
- Ulusoy Un (ULUUN): %236,19
- Casa Emtia (CASA): %1000
- Sönmek Pamuk (SNPAM): %100
- Yeo Teknoloji (YEOTK): %228,1
- İmaş Makina Sanayi (IMASM): %300
- Sanica Isı (SNICA): %100
- Martı GYO (MRGYO): %190
- Vakıf GYO (VKGYO): %16,94
- Kimteks Poliüretan (KMPUR): %100
- Gedik Yatırım (GEDIK): %98,01
- Bossa Ticaret (BOSSA): %100
- Tapdi Oksijen (TNZTP): %50,96
- Papilion Savunma (PAPIL): %500
- Eyg GYO (EYGYO): %155