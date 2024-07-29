Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak, ortaklarından herhangi bir bedel talep etmeden hisse senedi dağıttığı bir sermaye artırımı türüdür. Şirketler bu yöntemi tercih ederek hisse senedi likiditesini ve değerini artırmayı, vergi avantajlarından yararlanmayı ve enflasyondan korunmayı hedefler.

Bedelsiz sermaye artırımına nasıl katılabilirsiniz?

Sermaye artırımı başvurusu yapan şirketler, SPK onayının ardından bölünme tarihlerini belirler. Bölünme öncesinde hisse senedi bulunduran yatırımcılar, bedelsiz sermaye artırımı hakkına sahip olur. Midas gibi yatırım hesapları bulunanlar, bu süreçte herhangi bir işlem yapmadan otomatik olarak hak kazanılan lotları hesaplarında görebilirler.

SPK bedelsiz sermaye artırımını ne zaman onaylar?

SPK’nın onay süreci, başvuru detaylarına ve işlem sırasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu süreç bazen 1 hafta, bazen de aylar sürebilir. Dolayısıyla, kesin bir tarih vermek mümkün değildir.

2024'te bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler ve oranları

Alarko GYO (ALGYO): %100

%100 Körfez GYO (KRGYO): %400

%400 Koza Polyester (KOPOL): %500

%500 QNB Finansal Kiralama (QNBFL): %100

%100 Sinpaş GYO (SNGYO): %166,66

%166,66 Desa Deri (DESA): %100

%100 Europen Endüstri (EUREN): %194,73

%194,73 Servet GYO (SRVGY): %6150

%6150 Cw Enerji (CWENE): %708,08

%708,08 Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HUBVC): %300

%300 Pera Yatırım Holding (PERA): %600

%600 Peker GYO (PEKGY): %273,22

%273,22 Global Yatırım Holding (GLYHO): %200

%200 Merit Turizm (MERIT): %1100

%1100 Adel Kalemcilik (ADEL): %1000

%1000 Coca-Cola (CCOLA): %1000

%1000 Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): %68,54

%68,54 Lokman Hekim (LKMNH): %500

%500 Özerden Ambalaj (OZRDN): %250

%250 Akiş GYO (AKSGY): %200

%200 Ege Profil (EGPRO): %572,99

%572,99 Europower Enerji (EUPWR): %200

%200 Etiler Gıda (ETILR): %200

%200 Alkim Kağıt (ALKA): %300

%300 Naturelgaz (NTGAZ): %200

%200 Ulusoy Un (ULUUN): %292,73

%292,73 Kervan Gıda (KRVGD): %800

%800 Pınar Su (PINSU): %200

%200 Dyo Boya (DYOBY): %200

%200 Sanifoam Sünger (SANFM): %400

%400 Pınar Et (PETUN): %600

%600 Pınar Süt (PNSUT): %600

%600 Burçelik (BURCE): %900

%900 Oyak Çimento (OYAKC): %289,99

%289,99 Yeşil Yapı (YYAPI): %599,40

%599,40 Eksun Gıda (EKSUN): %757,15

%757,15 Türkiye Sigorta (TURSG): %330,46

%330,46 Reysaş Taşımacılık (RYSAS): %300

%300 Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM): %540,71

%540,71 Güler Yatırım Holding (GLRYH): %200

%200 Yünsa (YUNSA): %700

%700 İnfo Yatırım (INFO): %321,20

%321,20 Hedef Holding (HEDEF): %400

%400 Osmanlı Yatırım (OSMEN): %1809,98

%1809,98 Inveo Yatırım (INVEO): %316,66

%316,66 Kocaer Çelik (KCAER): %239,88

%239,88 Lider Faktoring (LIDFA): %120

%120 Alkim Kimya (ALKIM): %100

%100 Sasa Polyester (SASA): %700

%700 Ereğli Demir Çelik (EREGL): %100

%100 Ulusoy Un (ULUUN): %236,19

%236,19 Casa Emtia (CASA): %1000

%1000 Sönmek Pamuk (SNPAM): %100

%100 Yeo Teknoloji (YEOTK): %228,1

%228,1 İmaş Makina Sanayi (IMASM): %300

%300 Sanica Isı (SNICA): %100

%100 Martı GYO (MRGYO): %190

%190 Vakıf GYO (VKGYO): %16,94

%16,94 Kimteks Poliüretan (KMPUR): %100

%100 Gedik Yatırım (GEDIK): %98,01

%98,01 Bossa Ticaret (BOSSA): %100

%100 Tapdi Oksijen (TNZTP): %50,96

%50,96 Papilion Savunma (PAPIL): %500

%500 Eyg GYO (EYGYO): %155