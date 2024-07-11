2024'ün ikinci çeyreğinde bilgisayar satışlarında önemli bir artış gözlemlendi. IDC tarafından yayımlanan rapora göre, dünya genelindeki satışlar yıllık yüzde 3 artışla 64,9 milyona ulaştı. Apple, satışlarındaki yüzde 20,8'lik büyümeyle dikkatleri üzerine çekti.

2024'ün ikinci çeyreğinde bilgisayar pazarı büyümeye devam ediyor

International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan rapor, PC pazarının 2024'ün ikinci çeyreğinde toparlanmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Yedi çeyrek boyunca süren düşüşün ardından pazar, üst üste ikinci kez büyüme kaydetti. Dünya genelinde yapılan bilgisayar satışları, yıllık yüzde 3 artışla 64,9 milyona ulaştı. 2024 genelinde ise toplam satışlar 124,7 milyona çıktı.

En çok satan markalar

Verilere göre, Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo, 14,7 milyon satış ve yüzde 22,7'lik pazar payıyla zirvedeki yerini koruyor. Onu, 13,7 milyon satış ve yüzde 21,1 pazar payıyla HP takip ediyor. Üçüncü sırada ise 10,1 milyon satış ve yüzde 15,5 pazar payına sahip Dell bulunuyor.

Apple'ın büyük yükselişi

Apple, 2024'ün ikinci çeyreğinde büyük bir atılım yaparak 5,7 milyon Mac satışı gerçekleştirdi ve yüzde 8,8'lik pazar payına ulaştı. 2023'ün aynı döneminde bu rakam 4,7 milyon satış ve yüzde 7,5 pazar payıydı. Bu da Apple'ın bir yıllık süreçte yüzde 20,8'lik bir büyüme gösterdiği anlamına geliyor.

Acer'ın başarısı

Tayvanlı teknoloji devi Acer da iyi bir dönem geçirdi. Şirket, önceki yıla göre yüzde 13,7'lik bir artışla 4,4 milyon bilgisayar sattı. Bu başarısı, Acer'ı yüzde 6,8 pazar payıyla beşinci sıraya yerleştirdi.

Diğer markalar

Diğer markalar, toplamda 16,3 milyon satış yaparak yüzde 25,1'lik pazar payına sahip oldu. 2024 genelinde şu ana kadar yapılan toplam satışlar ise şu şekilde:

Lenovo: 28,4 milyon satış

HP: 25,7 milyon satış

Dell: 19,4 milyon satış

Apple: 10,5 milyon satış

Acer: 8,1 milyon satış

Diğer markalar: 32,5 milyon satış