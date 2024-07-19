Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, 2024'ün ilk yarısında ve haziran ayında kurulan ve kapanan şirketlerin sayısında belirgin değişiklikler yaşandı. Kurulan şirket sayısında önemli bir azalma görülürken, kapanan şirket sayısında ise artış kaydedildi.

İlk 6 ayda kurulan ve kapanan şirketler

TOBB'un açıkladığı verilere göre, 2024'ün ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 azaldı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,9, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 8,8 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 25,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,3 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 35,9 azalma oldu.

Haziran ayındaki değişiklikler

Haziran 2024'te kurulan şirket sayısı, aylık yüzde 34,4 ve yıllık yüzde 29,9 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise aylık yüzde 26,7 azalırken, yıllık yüzde 8,3 arttı. Bu dönemde kurulan kooperatiflerin sayısı, bir önceki aya göre yüzde 45,9 azaldı.

Bölgesel dağılım ve sektörler

Haziran 2024'te Türkiye genelinde kurulan toplam 6 bin 759 şirket ve kooperatifin yüzde 86,1'i limited şirket, yüzde 11,6'sı anonim şirket ve yüzde 2,3'ü kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,5'i İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara ve yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Gümüşhane ve Iğdır'da ise şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Yabancı ortaklı şirketler

Haziran 2024'te kurulan 493 yabancı ortak sermayeli şirketin 302'si Türkiye, 26'sı İran, 13'ü Azerbaycan ortaklı olarak kuruldu. Bu şirketlerin 57'si anonim, 436'sı limited şirket olarak kaydedildi. 2024 yılında kurulan şirketlerin 488'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 182'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 175'i ise ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe yer aldı.

Haziran ayındaki sektörel dağılım

Haziran 2024'te şirket ve kooperatiflerin 2 bin 194'ü ticaret, bin 1'i imalat ve 852'si inşaat sektöründe kuruldu. Bu dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 246'sı inşaat, 244'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 94'ü imalat sektöründe faaliyet gösterdi. Kapanan şirket ve kooperatiflerin 720'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 279'u imalat, 234'ü inşaat sektöründe yer aldı.