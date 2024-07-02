2024'ün ilk altı ayında Türkiye'de sinema salonları dolup taştı. Bu dönemde en çok izlenen filmler, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşattı hem de duygusal anlar sundu. İşte 2024'ün ilk yarısında en çok izlenen filmler ve elde ettikleri gelirler.

İzleyici Sayısı: 2 milyon 128 bin 345

Gelir: 281 milyon 915 bin TL

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı “Loğusa”, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği film, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan gibi isimleri de kadrosunda barındırıyor.

İzleyici Sayısı: 2 milyon 115 bin

Gelir: 242 milyon 321 bin TL

Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı “Kolpaçino 4 4'lük”, haksızlık yapan dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

İzleyici Sayısı: 1 milyon 21 bin

Gelir: 172 milyon 927 bin TL

ABD yapımı animasyon “Ters Yüz 2”, artık bir ergen olan Riley'nin aklına geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda Kelsey Mann oturuyor.

İzleyici Sayısı: 922 bin 39

Gelir: 113 milyon 442 bin TL

Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan film, Paris, İstanbul ve İzmir'de çekildi ve birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini anlatıyor.

İzleyici Sayısı: 765 bin 175

Gelir: 114 milyon 867 bin TL

Ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu alan “Kung Fu Panda 4”, listede beşinci sırada yer aldı.

İzleyici Sayısı: 604 bin 245

Gelir: 79 milyon 767 bin TL

Çocukların sevgilisi “Kral Şakir: Devler Uyandı”, yılın en çok izlenen altıncı filmi oldu.

İzleyici Sayısı: 588 bin 688

Gelir: 112 milyon 844 bin TL

Denis Villeneuve'un yönettiği “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki”, Timothee Chalamet ve Zendaya gibi yıldızları kadrosunda barındırıyor.

İzleyici Sayısı: 572 bin 819

Gelir: 74milyon 48 bin TL

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı film, Çanakkale Savaşı ve 1919 yılına kadar olan süreci işliyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğinde çekildi.

İzleyici Sayısı: 449 bin 780

Gelir: 56 milyon 82 bin TL

Anne babalarının gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini işleyen komedi filmi, Mustafa Kotan'ın yönetmenliğinde çekildi.

İzleyici Sayısı: 404 bin

Gelir: 65 milyon 231 bin TL

Wes Ball'un yönettiği film, Sezar'ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekteki dünyasını anlatıyor.