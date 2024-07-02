2024'ün ilk altı ayında Türkiye'de sinema salonları dolup taştı. Bu dönemde en çok izlenen filmler, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşattı hem de duygusal anlar sundu. İşte 2024'ün ilk yarısında en çok izlenen filmler ve elde ettikleri gelirler.
1. Lohusa
İzleyici Sayısı: 2 milyon 128 bin 345
Gelir: 281 milyon 915 bin TL
Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı “Loğusa”, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği film, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan gibi isimleri de kadrosunda barındırıyor.
2. Kolpaçino 4 4'lük
İzleyici Sayısı: 2 milyon 115 bin
Gelir: 242 milyon 321 bin TL
Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı “Kolpaçino 4 4'lük”, haksızlık yapan dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
3. Ters Yüz 2
İzleyici Sayısı: 1 milyon 21 bin
Gelir: 172 milyon 927 bin TL
ABD yapımı animasyon “Ters Yüz 2”, artık bir ergen olan Riley'nin aklına geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda Kelsey Mann oturuyor.
4. 3391 Kilometre
İzleyici Sayısı: 922 bin 39
Gelir: 113 milyon 442 bin TL
Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan film, Paris, İstanbul ve İzmir'de çekildi ve birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini anlatıyor.
5. Kung Fu Panda 4
İzleyici Sayısı: 765 bin 175
Gelir: 114 milyon 867 bin TL
Ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu alan “Kung Fu Panda 4”, listede beşinci sırada yer aldı.
6. Kral Şakir: Devler Uyandı
İzleyici Sayısı: 604 bin 245
Gelir: 79 milyon 767 bin TL
Çocukların sevgilisi “Kral Şakir: Devler Uyandı”, yılın en çok izlenen altıncı filmi oldu.
7. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
İzleyici Sayısı: 588 bin 688
Gelir: 112 milyon 844 bin TL
Denis Villeneuve'un yönettiği “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki”, Timothee Chalamet ve Zendaya gibi yıldızları kadrosunda barındırıyor.
8. Atatürk 1881-1919
İzleyici Sayısı: 572 bin 819
Gelir: 74milyon 48 bin TL
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı film, Çanakkale Savaşı ve 1919 yılına kadar olan süreci işliyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğinde çekildi.
9. Kardeş Takımı
İzleyici Sayısı: 449 bin 780
Gelir: 56 milyon 82 bin TL
Anne babalarının gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini işleyen komedi filmi, Mustafa Kotan'ın yönetmenliğinde çekildi.
10. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
İzleyici Sayısı: 404 bin
Gelir: 65 milyon 231 bin TL
Wes Ball'un yönettiği film, Sezar'ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekteki dünyasını anlatıyor.