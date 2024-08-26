2024'ün ilk yedi ayında en çok iş başvurusu yapılan meslekler

Eleman.net’in verilerine göre, 2024 yılının ilk yedi ayında en fazla iş başvurusu yapılan meslekler şu şekilde sıralandı:

Güvenlik Görevlisi: Yüzde 5,45 ile ilk sırada yer aldı. Depo Elemanı: Yüzde 5,14 ile ikinci sırada. Ön Muhasebe Elemanı: Yüzde 3,03 ile üçüncü sırada.

Diğer popüler meslekler arasında temizlik görevlisi, şoför ve üretim elemanı gibi pozisyonlar yer aldı.

İşverenlerin tercih ettiği meslekler

İŞKUR verilerine göre, işverenlerin en çok aradığı meslekler şu şekilde sıralandı:

Güvenlik Görevlisi: Yüzde 7,01 ile en çok aranan pozisyon. Temizlik Görevlisi: Yüzde 4,76 ile ikinci sırada. Depo Elemanı: Yüzde 4,10 ile üçüncü sırada.

Sosyoekonomik koşulların etkisi

Eleman.net CEO’su Levent Dicle, güvenlik görevlisi ve turizm elemanlarının artışının ülkenin sosyoekonomik koşullarını yansıttığını belirtti. Büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu ve turizm sektöründeki büyüme, bu mesleklerin talebini artırdı. Özellikle büyük şehirlerde toplumsal etkinlikler ve alışveriş merkezlerinde güvenlik ihtiyacı artarken, turizm sektörü otellerden restoranlara kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor.

Sektörel dağılım

2024 yılında en fazla işe alım yapan sektörler sırasıyla şunlardır:

Gıda Sektörü Mağazacılık / Perakendecilik Lojistik

Yılın ilk yarısında Eleman.net üzerinden 309 bin kişi istihdam edildi. Gıda sektörü, işe alımlarda ilk sırada yer alırken, mağazacılık ve lojistik sektörleri de yüksek talep görüyor.

İstatis tikler ve şehirler

En fazla iş ilanı yayınlanan şehirler arasında İstanbul, Kocaeli ve Ankara öne çıkıyor. İstanbul'da 93.638 ilan yayınlandı, Kocaeli ve Ankara ise sırasıyla 27.261 ve 21.101 ilanla takip etti. En az iş ilanı ise Bayburt’ta yayınlandı.

İŞKUR istatistikleri

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde İŞKUR aracılığıyla 1.570.273 kişilik açık iş pozisyonu bulunuyor. İmalat sanayi en fazla açık pozisyona sahip sektör olarak öne çıkarken, turizm ve otelcilik elemanları, özel güvenlik görevlileri ve servis elemanları ise en çok aranan pozisyonlar arasında yer alıyor.

İstanbul’da 204.306 kişi iş sahibi oldu. Ankara ve İzmir ise sırasıyla 61.807 ve 42.750 kişilik istihdam artışı ile dikkat çekti.