Nazilli’de 2025-2026 eğitim öğretim dönemi açılışı düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan törenler Recebbey İlkokulu’nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli’nin eğitim öğretimde elde ettiği başarılara dikkat çekti.

“GURUR DUYDUĞUMUZ BİR EĞİTİM İLÇESİ”

Müdür Şimşek, “Nazilli’de 30 bin öğrenci ve 2 bin 500 öğretmen ile birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını duyuyoruz. Nazilli yalnızca nicelik değil nitelik bakımından da gurur duyduğumuz başarılarla dolu bir eğitim öğretim ilçesidir. Öğrencilerimiz LGS ve üniversite giriş sınavlarında aldıkları başarıların yanında ulusal, uluslararası ve bölgesel düzeyde çok sayıda derece elde etmiştir. TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye birinciliklerimiz var. Bu gurur verici tabloda akademik müfredatın yanında yürütülen sosyal, kültürel faaliyetlerin de çok büyük katkısı vardır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bakanlığımızın yanı sıra bizlerin de hazırladığı projeler de bulunmaktadır” dedi.

Öğrenci ve öğretmenlere de seslenen Şimşek, “Sevgili öğrenciler, çok okuyup araştırın. İlgi duyduğunuz alanları, yeteneğiniz olan alanları keşfedin. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in ‘Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünden hareketle en büyük gücümüz sevgili öğretmenlerimizdir. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Şimşek’in konuşmalarının ardından Recebbey İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı şiirler ve gösteriler büyük beğeni topladı.