Özel okul ailelerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim dönemi için özel okullarda yapılacak zam oranlarını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, özel okulların eğitim ücretlerine en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapılabilecek. Kıyafet, etüt ve diğer ek hizmetlerin ücretlerine ise yüzde 49,8 oranında bir artış uygulanabilecek.

Eğitim ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, özel okulların belirleyeceği zam oranları sınırlandırıldı. Eğitim ücretlerinde yapılabilecek artış, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirlenmişti. Bu hesaplama sonucu, özel okullarda eğitim ücretlerine uygulanacak zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi.

Kıyafet ve etüt ücretlerinde ne kadar artış olacak?

Özel okullarda, kıyafet, etüt, pansiyon, uluslararası diploma ve sertifika programları gibi ek hizmetlerin ücretlerine de artış yapılacak. Bu hizmetlere yapılacak zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak. Ancak servis ve yemek ücretleriyle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Fahiş zam uygulaması yasak

Yeni düzenlemede, özel okullar tarafından yapılan zamların belli bir sınırı aşamayacağı belirtiliyor. Özellikle, okulların belirledikleri öğrenim ücretlerinde “fahiş oranda artış yapılamaz” ifadesi vurgulanarak, ailelerin mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.