Anadolu Eğitim Sendikası'nın yaptığı ankete göre, öğretmenlerin büyük bir kısmı eğitim-öğretim yılına umutsuz başlarken, okullarda temizlik ve güvenlik eksiklikleri dikkat çekiyor.

2025-2026 eğitim yılında öğretmenlerin beklentileri karşılanmadı

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) tarafından yapılan 2025-2026 eğitim-öğretim yılına dair anket, öğretmenlerin mevcut koşulları ve beklentilerini gözler önüne serdi. Türkiye genelinde 3 bin 810 öğretmenin katıldığı ankette, öğretmenlerin yüzde 74,7’si yeni eğitim yılına umutsuz başladığını belirtti.

Müfredat değişiklikleri çözüm olmayacak

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 94,2’si, müfredat değişikliğinin eğitimdeki mevcut sorunlara çözüm olmayacağını düşündüğünü belirtti. Yüzde 5,8’lik bir kesim ise müfredat değişikliklerinin eğitimdeki sorunları çözeceğini ifade etti.

Toplu sözleşme beklentileri karşılamadı

8. dönem toplu sözleşme ile alınan maaş zammının öğretmenlerin yüzde 98,8’inin beklentilerini karşılamadığı kaydedildi. Sadece yüzde 1,2'lik bir kesim, alınan zammın beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Seminerler mesleki gelişime katkı sağlamıyor

Anketin bir diğer çarpıcı bulgusu ise öğretmenlerin sene başı ve sonu alınan seminerlerin mesleki gelişime katkı sağlamadığı yönündeki görüşleriydi. Yüzde 93'lük bir kesim, seminerlerin mesleki beceriye katkı sağlamadığını belirtirken, sadece yüzde 7’lik bir kesim seminerlerin faydalı olduğunu düşündü.

Maaş ve tatil koşulları yetersiz

Öğretmenlerin yüzde 77,1’i, orta halli bir otelde tatil yapamayacaklarını belirtti. Ayrıca, Temmuz ayında alınan yüzde 15,7’lik maaş zammı, Eylül ayında eridi ve öğretmenlerin yüzde 94,6’sı, maaşlarının yaptığı işin değerini karşılamadığını ifade etti.

Anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 94,5’i, öğretmen atamalarında mülakat yapılmasını doğru bulmuyor. Ayrıca, yüzde 98,1’i, öğretmenlik mesleğinin itibar kaybettiğini düşünüyor.

Şiddet sorunları da gündem de

Mesleki tükenmişlik duygusunun öğretmenlerin yüzde 94,2’sinde görüldüğü ve yüzde 96,1’inin, okullarda şiddete karşı alınan yasal önlemleri yetersiz bulduğu belirtiliyor. Ayrıca, okullarda temizlik görevlisi bulunmadığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 86,4, güvenlik görevlisi bulunmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 90,7 olarak kaydedildi.