Yeni eğitim yılı öncesi öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları bulunuyor. Geçen yıl lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL ödenirken, bu yıl için ödenecek miktar ve başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

2025–2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuruları okullar açıldıktan sonra başlayacak. Şu anda resmi bir tarih paylaşılmadı.

Geçen yıl (2024–2025 eğitim-öğretim yılı) burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’da sona ermişti.

KYK kredi ve burs miktarları

2024–2025 eğitim yılında öğrencilere ödenen KYK burs ve kredi tutarları şöyleydi:

Lisans ve ön lisans öğrencileri: aylık 2.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: aylık 4.000 TL

Doktora öğrencileri: aylık 6.000 TL

2025–2026 döneminde ödenecek burs ve kredi tutarları henüz açıklanmadı.

Başvuru yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacak. Öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerinin doğru olduğundan emin olmaları gerekiyor.

Bilgilerinde hata olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek düzeltme yaptırmalı.

Başvuru sırasında beyan edilen ekonomik, sosyal ve başarı durumu bilgileri kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak.

Mevzuata uygun öğrenciler burs veya öğrenim kredisi alabilecek. Yanlış bilgi verenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Özet

Başvurular: Okullar açıldıktan sonra e-Devlet üzerinden

2025–2026 burs/kredi tutarı: Henüz açıklanmadı

Önceki yıl burs tutarları: Lisans 2.000 TL, Yüksek lisans 4.000 TL, Doktora 6.000 TL