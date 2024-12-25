Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Yapılan zamla birlikte işverene maliyet ve devlet desteği detayları da netleşti.

İşverene maliyet 30 bin 555 TL’ye yükseldi

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim oranları ve işsizlik sigortası primleriyle birlikte hesaplandı. 2024 yılında 23 bin 502 TL olan işverene toplam maliyet, 2025 yılı itibarıyla 30 bin 555 TL olarak belirlendi.

SGK Primi (%15.5): 4.030,73 TL

İşsizlik Sigortası Primi (%2): 520,09 TL

Toplam Artış: 7.052,39 TL

Devlet desteği 1000 TL oldu

Devlet tarafından işverenlere sağlanan asgari ücret desteği, 2024’te 700 TL iken 2025 yılı itibarıyla 1000 TL’ye yükseltildi. Bakan Işıkhan, devlet desteğinin artırılmasının işverene katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan’dan açıklama

Bakan Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 TL olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz desteği 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

İşçi ve işverenin gözleri yeni düzenlemelerde

Yeni asgari ücretin çalışanlar açısından alım gücünü artırması beklenirken, işverenler ise artan maliyetler karşısında devlet desteğinin daha fazla artırılmasını talep ediyor.