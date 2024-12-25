2025 yılı için asgari ücret belirlendi. 1 Ocak itibariyle asgari ücret, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Bu artış, sadece asgari ücretli çalışanları değil, aynı zamanda birçok ödeme kalemini de doğrudan etkiliyor. İşte 2025 yılıyla birlikte artan ödemeler ve tutarlar.

Asgari Ücret 22 Bin 104 lira oldu, işsizlik maaşı artış gösterdi

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan bu yüzde 30’luk zam, pek çok ödeme kalemini doğrudan etkiliyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve diğer sigorta primleri de zamlandı.

İşsizlik maaşı artışı

İşsizlik maaşı, 2025 yılı itibariyle en düşük 10 bin 393 TL, en yüksek ise 20 bin 644 TL olacak. 2024 yılında en düşük işsizlik maaşı 7 bin 994 TL, en yüksek ise 15 bin 880 TL olarak ödeniyordu.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri yükseldi

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, genel sağlık sigortası primleri de zamlandı. 2025 yılında GSS primleri, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği gibi kalemlerde de artış yaşandı.

Kıdem tazminatı ve diğer ödemelerde artış

Kıdem tazminatının tabanı da yeni asgari ücretle birlikte artarken, stajyer ücreti ve işsizlik maaşının yanı sıra, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ihya tutarları da yükseldi.

İşverene asgari ücret desteği 1000 lira oldu

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle işverene verilen asgari ücret desteği de artarak 1000 TL’ye yükseldi. Bu destek, işverenlerin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olacak.

Askerlik ve doğum borçlanması da yükseldi

Askerlik ve doğum borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de yüzde 30 artış gösterdi. Bu, sigortalı çalışanlar için önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor.

Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Yeni asgari ücretin brütü de 26 bin 4 liraya yükseldi. Böylece asgari ücret üzerinden maaş alan kişilerin alacağı tazminat miktarı da artmış oldu.

Bir yıllık kıdemi bulunan asgari ücretliden damga vergisi kesildikten sonra eline geçecek tazminatı 25 bin 806 lira,

2 yıllık çalışan 51 bin 613 lira,

3 yıllık çalışan 77 bin 419 lira,

4 yıllık çalışan 103 bin 226 lira,

5 yıllık çalışan 129 bin 33 lira,

10 yıllık çalışan 258 bin 66 lira,

15 yıllık çalışan 389 bin 862 lira,

20 yıllık çalışan 516 bin 132 lira,

25 yıllık çalışan ise 645 bin 165 lira hak edecek.

Askerlik ve doğum borçlanması

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

İhbar tazminatı

2 Haftalık: 10.223 TL

4 Haftalık: 20.446 TL

6 Haftalık: 30.669 TL

8 Haftalık: 40.892 TL.

Yurt dışı borçlanması

Bir günlük yurt dışı borçlanması için de 300,4 TL prim ödeniyor. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zam​ sonrası bir günlük yurt dışı borçlanması primi de 390,5 TL’ye yükselecek.

Stajyer maaşları

Mevcut durumda stajyerler 5 bin 100 TL maaş alıyordu. Yeni stajyer maaşı, 6 bin 630 TL oldu.

GSS Primleri

GSS primi aylık 600 TL olarak uyguluyordu. Yeni GSS primi aylık 781 TL oldu.

Annelere iş göremezlik ödeneği

Yeni Tutar: 64.722 TL (112 günlük doğum izni için)

Önceki Tutar: 49.784 TL.

İsteğe bağlı sigorta primleri

Zamdan önce en düşük prim tutarı 6 bin 400 TL, en yüksek prim ise 48 bin TL seviyesindeydi. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 8 bin 321 TL, en yüksek prim ise 62 bin 407 bin TL oldu.

Yarı zamanlı çalışma ödeneği

Yeni Tutar: Aylık 12.903 TL

Önceki Tutar: Aylık 9.925 TL.

Rapor parası

Yatarak Tedavi: Günlük 433,42 TL

Ayakta Tedavi: Günlük 577,88 TL.

Stajyer ücreti

Yeni Tutar: 20'den az çalışanlı yerlerde 3.315 TL, büyük işletmelerde 6.631 TL

Önceki Tutar: 2.550 TL ve 5.100 TL.