Asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiği 2025 yılında, işverenlere verilen devlet desteği de 700 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi. Bu artış, işverenlerin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

İşverenlere destek 1000 TL’ye çıkarıldı

2025 yılı için asgari ücrette yapılan %30’luk artışla birlikte devlet desteği de artırıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla, işverenlere kişi başı verilen destek tutarı 1000 TL olacak. Önceki yıllarda 700 TL olan bu yardım, yeni asgari ücret düzenlemesiyle daha da yükseldi.

İşverenlerin yükü hafifletiliyor

Devlet, işverenlere sunduğu bu destekle, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Destek, iş gücü maliyetlerini azaltarak işverenlerin sürdürülebilir istihdam sağlamasına katkıda bulunacak.

İşçilerin beklentileri farklı

Asgari ücretteki bu düzenleme, işverenler için olumlu bir adım olarak değerlendirilse de, işçi kesiminin taleplerini karşılamaktan uzak. TÜRK-İŞ, işçiler adına daha yüksek bir asgari ücret ve refah payı talebinde bulunmuştu, ancak taleplerin altında bir rakamla karşılaşıldı.