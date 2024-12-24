2025 yılı itibarıyla asgari ücrette yapılan %30'luk artış, yalnızca çalışanları değil, işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, işverene toplam maliyeti ise 30 bin 556 TL’ye ulaştı. Bu önemli artış, işverenlerin maaş ödemelerinin yanı sıra, SGK primleri ve diğer yasal yükümlülükleri de göz önünde bulundurularak hesaplandı.

İşveren maliyeti neden yükseldi?

Asgari ücretin işverene maliyeti, sadece maaş artışından ibaret değil. 2025 yılında belirlenen yeni asgari ücretle birlikte, işverenin toplam yükü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri, işsizlik sigortası ve diğer yasal yükümlülüklerle birlikte önemli bir şekilde arttı. Bu artış, işletmelerin maliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek ve iş gücü planlamalarında değişikliklere yol açacak.