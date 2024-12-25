2025 yılı asgari ücret artışı sonrasında, birçok çalışan yeni telefon almak için fiyatları araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2025 asgari ücreti yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişme, telefon almayı düşünen kullanıcılar için önemli bir soru doğurdu: 22 bin TL ile hangi telefonlar alınabilir?

Yerli ve yabancı markalar arasında seçenekler

Yeni asgari ücretle alabileceğiniz akıllı telefonlar arasında hem yerli hem de yabancı markaların birçok modeli bulunuyor. Eğer bütçenizi 20 bin TL'nin altına indirirseniz, 12 ay taksitle ödeme seçeneği de mevcut. Yani, istediğiniz telefonun ödeme planı ile rahatça sahip olabilirsiniz.

22 bin TL ile hangi telefonları seçmeli?

2025 yılı itibariyle, 22 bin TL'lik bir bütçe ile hem yüksek performanslı hem de kullanıcı dostu telefonlar almak mümkün. Fiyat-performans oranı yüksek, uzun süre kullanılabilecek telefonlar arasında yerli ve global markaların en yeni modelleri dikkat çekiyor. İşte, 22 bin TL ile alabileceğiniz en iyi 8 akıllı telefonun özellikleri ve fiyatları hakkında detaylı bir rehber:

1. Xiaomi Redmi Note 13 Pro (256 GB)

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99-Ultra

MediaTek Helio G99-Ultra Kamera: Arka: 200 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP

Arka: 200 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP Depolama ve RAM: 256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB

256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 14 bin 900 TL

2. Samsung Galaxy A55 (256 GB)

Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,6 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1480

Samsung Exynos 1480 Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 15 MP, Ön: 32 MP

Arka: 50 MP + 12 MP + 15 MP, Ön: 32 MP Depolama ve RAM: 128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB

128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 19 bin 215 TL

3. HONOR 200 (256 GB)

Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED ekran, 2664 x 1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç FHD+ AMOLED ekran, 2664 x 1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 50 MP, Ön: 50 MP

Arka: 50 MP + 12 MP + 50 MP, Ön: 50 MP Depolama ve RAM: 256 veya 512 GB / 8, 12 veya 16 GB

256 veya 512 GB / 8, 12 veya 16 GB Fiyat: 16 bin 999 TL

4. Nothing Phone 1 (256 GB)

Ekran: 6,5 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,5 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

Qualcomm Snapdragon 778G+ Kamera: Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 16 MP

Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 16 MP Depolama ve RAM: 128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB

128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 13 bin 699 TL

5. POCO X6 Pro 5G (512 GB)

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2712 x 1220 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2712 x 1220 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

MediaTek Dimensity 8300 Kamera: Arka: 64 MP + 8 MP, 2 MP, Ön: 16 MP

Arka: 64 MP + 8 MP, 2 MP, Ön: 16 MP Depolama ve RAM: 256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB

256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 18 bin 499 TL

6. Samsung Galaxy A54 (256 GB)

Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,4 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP, 5 MP, Ön: 32 MP

Arka: 50 MP + 12 MP, 5 MP, Ön: 32 MP Depolama ve RAM: 128 veya 256 GB / 8 GB

128 veya 256 GB / 8 GB Fiyat: 18 bin 699 TL

7. Casper VIA X40 (256 GB)

Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Kamera: Arka: 50 MP + 5 MP, 2 MP, Ön: 24 MP

Arka: 50 MP + 5 MP, 2 MP, Ön: 24 MP Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

256 GB / 8 GB Fiyat: 10 bin 700 TL

8. Nothing Phone (2a) (256 GB)

Ekran: 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2412 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2412 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

MediaTek Dimensity 7200 Kamera: Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 30 MP

Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 30 MP Depolama ve RAM: 128 veya 256 GB / 8 veya GB

128 veya 256 GB / 8 veya GB Fiyat: 18 bin 999 TL