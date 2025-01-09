Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretini duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 2025 yılına dair düzenlemeyi açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı memur maaş katsayısı artışı ile bağlantılı olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 243 bin 13 TL oldu. Ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılına ait "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine dayanılarak belirlendi.

Bedelli askerlik için müracaatlar ise 7 Ocak itibari ile başlamıştı.

Bedelli askerlik için müracaat

Başvuru süreci, MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak online işlemlerle gerçekleştirilebilecek. Başvurular için herhangi bir fiziksel müracaat gerekmeyecek; tüm işlemler dijital ortamda tamamlanacak.

Bakanlık, başvuruların erken başlamasıyla birlikte, vatandaşlara kolaylık sağlamayı hedefledi. Başvurular, belirli bir süre ile sınırlı olacak ve her yıl olduğu gibi başvuruların yoğun olduğu dönemlerde teknik aksaklıkların yaşanmaması için ekstra önlemler alınacağı bildirildi.