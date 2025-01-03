TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda, memurların maaşlarına yapılacak zam oranı %11,54 olarak belirlendi. Ayrıca, 2025 yılına ait bedelli askerlik ücreti de netleşti. İşte detaylar:

Enflasyon ve memur zammı

Aralık ayında TÜİK verilerine göre enflasyon oranı yüzde 1,03 arttı, yıllık enflasyon ise %44,38 oldu. Bu verilere dayanarak, 12 aylık ortalama enflasyon oranı %58,51 olarak hesaplandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranı %15,75 olarak belirlenirken, emekli memurların maaşlarına ve memur maaşlarına %11,54 oranında bir artış yapılacak.

2024 Temmuz'unda 217 bin TL olmuştu

Bedelli askerlik ücretine de yapılan artış dikkat çekiyor. 2024 Temmuz ayında, memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 217.871 TL olarak belirlenmişti.

2025 bedelli askerlik ücreti

TÜİK'in bugün açıkladığı verilerin ardından, 2025 yılı Ocak ayından itibaren bedelli askerlik ücreti %11,54 artarak 243.013,36 TL oldu.

Bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir?

Bedelli askerlik ücreti, T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde banka aracılığıyla ödenmektedir. Asker adaylarının ödemelerini belirtilen süre içerisinde yapmaları gerekmektedir. Ödemelerde herhangi bir aksama yaşanmaması için, ödeme tarihlerine dikkat edilmesi önemlidir.