2025 yılı itibarıyla bekçi ve zabıta maaşlarına yapılan zam oranı, Aralık 2024'teki enflasyon verileriyle birlikte netlik kazandı. Enflasyonun etkisiyle maaş artış oranı da belirlendi. 2025’in ilk 6 ayında yapılacak maaş artışı, memur maaşlarına yapılan genel zammı da kapsayacak şekilde yüzde 11,54 olarak belirlendi.

2025’te bekçilerin maaşı 58 bin 910 TL olacak

Bekçi ve zabıta maaşlarına yapılacak zammın ardından, 2025 yılı itibarıyla bekçilerin maaşı yaklaşık 58 bin 910 TL olarak belirlendi. Bu maaş, tüm kamu çalışanları için yapılan maaş artışıyla paralel olarak yükseldi. Yeni başlayacak bir bekçi veya zabıta ise 44 bin 745 TL maaş alacak.

Enflasyon ve maaş artışı: 2025’te ne kadar zam yapıldı?

Aralık 2024 itibarıyla açıklanan enflasyon verilerine göre, enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu oran, memurların maaşlarına yapılacak artışla doğrudan ilişkilendirildi. Temmuz ayında yapılan yüzde 10’luk sözleşme zammının ardından, yılın ikinci yarısında yapılacak artışla birlikte toplamda yüzde 11,54’lük bir maaş artışı sağlanacak.

Zabıta ve bekçilere 2025’te yüksek artış

2025 yılıyla birlikte, belediyeler ve güvenlik hizmetlerinde görev alan zabıta ve bekçiler için maaşlar önemli bir artış gösterdi. 2025 yılında maaşlarını artıran zabıta ve bekçilerin alacağı ücretler, her iki meslek grubunda da ciddi bir iyileşme sağladı.