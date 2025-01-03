Yeni yıl ile birlikte memur maaşlarına yapılan zamlar, sosyal yardım ödemelerine de yansıdı. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları doğrultusunda, SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımlarına yapılan artışlar belli oldu.

Memur zammı sosyal destekleri etkiledi

6 aylık enflasyon oranı %15,75 olarak açıklanırken, memur maaşlarına %11,55 oranında zam yapıldı. Bu artış, SED yardımları ve çocuk yardımı ödemelerini de doğrudan etkiledi. 2025 yılı itibarıyla uygulanacak zamlı tutarlar aşağıda yer alıyor:

2025 SED yardım tutarları

Okul Öncesi Çocuk:

Eski: 4.312,03 TL → Yeni: 4.810 TL

İlköğretim Çocuk:

Eski: 6.468,05 TL → Yeni: 7.215,1 TL

Ortaöğretim Çocuk:

Eski: 6.899,25 TL → Yeni: 7.696,1 TL

Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk:

Eski: 4.312,03 TL → Yeni: 4.810 TL

Yüksek Öğretim Çocuk:

Eski: 7.761,66 TL → Yeni: 8.658,1 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç:

Eski: 3.449,62 TL → Yeni: 3.848 TL

Zamlar ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal yardım ödemelerinin artışının özellikle düşük gelirli ailelerin eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Kimler SED yardımı alabilir?

SED yardımları, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla veriliyor. Yardımlar, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki çocuklar için farklı kategorilerde ödeniyor.

Başvurular nasıl yapılır?

SED yardımları için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurular, sosyal inceleme raporları doğrultusunda değerlendiriliyor.