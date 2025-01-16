ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 EKPSS tercih kılavuzunda, adayların başvuru yapacağı kadrolar için farklı nitelik kodları yer alıyor. Bu kodlar, adayların cinsiyetine, eğitim durumuna ve görev yapacakları sektöre göre şekilleniyor. İşte en çok merak edilen nitelik kodlarının anlamları:

1101 ve 1103 nitelik kodu

1101: Erkek adayların başvurabileceği kadroları belirtir. Bu kod sadece erkekler için geçerlidir.

1103: Kadın adayların tercih edebileceği kadroları ifade eder ve yalnızca kadınlar için geçerlidir.

2001 nitelik kodu

2001: Ortaöğretim (lise) mezunları için geçerlidir. Bu kod, tüm lise mezunlarının kamu sektöründe tercih yapabileceği kadroları kapsar.

3001 nitelik kodu

3001: Ön lisans mezunlarının başvurabileceği kadroları tanımlar. İki yıllık üniversite eğitimini tamamlayan adaylar için uygun olan kadroları belirtir.

7363 ve 7365 nitelik kodu

7363: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için sağlık şartlarını belirler. Bu kadrolara başvuracak adayların, "TSK’da Engelli Memur Olur" raporu alması gerekmektedir.

7365: Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen sağlık şartlarını içerir. Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle engel oranı bulunan adaylar bu kadrolara başvuramazlar.

2049 nitelik kodu

2049: İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olan adaylar için geçerlidir. Bu kod, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının başvurabileceği kadroları ifade eder.a