Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, 2025 yılında yapılacak ödemeler hakkında bilgi edinmek için gözlerini SGK’nın açıklamalarına çevirdi.

Uzman görüşü: 4 bin TL tahmini

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında bayram ikramiyelerinin kişi başı 4 bin TL olacağını tahmin ediyor. Bu durumda emekliler, Kurban ve Ramazan bayramlarında toplamda 8 bin TL’lik bir ödeme alabilecek. Daha önce asgari ücret zammını doğru tahmin eden Erdursun, bu tahminiyle de dikkat çekti.

Zam beklentileri artıyor

2025 yılı için açıklanan 4 bin TL’lik tahmin, birçok emekli için umut verici bir haber oldu. Özellikle yüksek enflasyon nedeniyle artan hayat pahalılığı, emeklilerin bayram ikramiyelerine yönelik beklentilerini de yükseltti. SGK tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise merakla bekleniyor.

Bayram ikramiyelerinde bu yıl ciddi bir artış beklemediğini ifade eden Erdursun, Mynet'e konuşarak şu ifadeleri kullandı;

"Belki bayram ikramiyesinin 3 bin 500 TL olacağı düşünülebilir, ancak hükümet bu rakamı 4 bin TL seviyelerine kadar çıkarabilir. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiyeleri ödemeleri kapsamında bu yıl için 3 bin 500 TL ile 4 bin TL bandında değişen bir ödeme yapılacak. 4'er bin lira olmak üzere toplam 8 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak."