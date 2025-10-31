Milyonlarca gayrimenkul sahibi, her yıl iki eşit taksitte ödenen emlak vergisinin ikinci taksit tarihlerini araştırıyor. 2025 yılı ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’da sona erecek.

Emlak vergisi 2025 nedir, kimler öder?

Emlak vergisi, evi, dükkânı, işyeri veya arsası olan tüm gayrimenkul sahiplerinden yılda iki eşit taksitte alınan bir vergi türüdür.

Ödemeler, bağlı olunan ilçe belediyelerine yapılır ve vergi oranları gayrimenkulün türüne ve bulunduğu şehre göre değişiklik gösterir.

Büyükşehirlerde: Konut: binde 2 İş yeri: binde 4 Arsa: binde 6 Arazi: binde 2

Diğer şehirlerde: Konut: binde 1 İş yeri: binde 2 Arsa: binde 3 Arazi: binde 1



mlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?

2025 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2025’de başlayacak ve 30 Kasım 2025’te sona erecek.

Mülk sahipleri, ödemelerini aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilir:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi

e-Devlet üzerinden

Bankaların mobil uygulamaları veya çevrim içi bankacılık sistemleri

Vergi daireleri ve belediyelerin tahsilat vezneleri

Ödeme yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler

Online ödeme: GİB ve bankalar üzerinden hızlı ve güvenli şekilde yapılabilir. e-Devlet: Mülk bilgileri sisteme tanımlı olan kullanıcılar kolayca ödeme gerçekleştirebilir. Vergi dairesi veya belediye vezneleri: Nakit veya banka kartı ile ödeme imkânı sunar.

Ödemelerin son gününe bırakılması gecikme faizi riskini artırır.