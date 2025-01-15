Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı için 48,7 milyar dolarlık ihracat desteği sağlayan Türk Eximbank, 2025 yılında ihracat desteğini 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bakan Bolat, ihracatçılar için yeni bir finansman destek planının da yolda olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılara yönelik yeni bir müjde vererek 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verileceğini açıkladı. Bu adım, Türk ihracatçılarının uluslararası alanda daha kolay hareket etmelerini sağlayacak. Ayrıca, Eximbank kredilerinin faizlerinde yapılacak destekle, ihracatçıların finansman maliyetleri düşürülecek. Bakan, yeni bir indirim müjdesi verileceğini de duyurdu.

Yeni ihracat destekleme paketleri

2025 yılı için ihracatçıya 33 milyar lira mal ve hizmet ihracat desteği ayrılacak. Bu desteklerden 28 bin civarında ihracatçı faydalanacak. Türk Ticaret Bankası da bu yıl 200 milyar TL’lik finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

Bakan Bolat, ihracatçılara yönelik faiz ve kâr payı desteğinin teknoloji ve yeni pazar odaklı olacağını belirtti. Eximbank kredilerinde faizin bir kısmını devletin karşılayacağını ve ihracatçıların bu avantajlardan yararlanabileceğini vurguladı.