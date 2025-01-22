2025 Ilave Tediye Ödeme Takvimi Açıklandı!

Kamu işçilerine 6772 sayılı Kanun kapsamında verilen ilave tediye ödemeleri takvimi netleşti. 60 günlük ilave tediye ödemesinin ilk 30 günlük kısmı 24 Ocak’ta, yani sadece 2 gün sonra işçilerin hesaplarına yatırılacak. Kalan 30 günlük ödeme ise 24 Mart’ta yapılacak.

Taşeron işçiler de yararlanacak

Kadroya geçen taşeron işçileri de bu ikramiyelerden faydalanabiliyor. Taşeron işçilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışması, bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaları ve iş akitlerinin aktif olması gerekmektedir.

Tediye ödeme tutarları işçilerin maaşına göre farklılık gösterecek. Örneğin, brüt tediye tutarı 17.921 TL, net tediye ise vergiler sonrası yaklaşık 10.984 TL olacak.