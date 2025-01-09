2025 yılına girilirken, Türkiye'deki doğalgaz kullanıcıları için sevindirici bir haber geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk çeyreğinde doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağı duyuruldu. Bu karar, tüketiciler için rahatlatıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Zam beklentisi giderildi, tüketiciye destek

Geçtiğimiz yıllarda artan enerji fiyatları, özellikle kış aylarında doğalgaz kullanımına bağlı maliyetleri yükseltmişti. Ancak Bakanlık, bu dönemde enerji fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmediğini belirterek, vatandaşların 2025’in ilk üç ayında doğalgaz faturalarında zam görmeyeceklerini açıkladı. Uzmanlar, bu kararın tüketiciyi koruma adına önemli bir adım olduğunu ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurularak alındığını vurguladı.