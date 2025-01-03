Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024 enflasyon verilerine göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran, hem memurların hem de emeklilerin maaşlarına yansıdı. Ancak memurlar, sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile toplamda daha yüksek bir artış alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan artış, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile şekillendi. 2025 yılı için yapılan hesaplamalar şu şekilde:

6 aylık enflasyon farkı : Yüzde 5,23

: Yüzde 5,23 Toplu sözleşme zammı : Yüzde 6

: Yüzde 6 Toplam artış: Yüzde 11,55

Buna göre, en düşük memur maaşı 2025 yılının ilk 6 ayında 39 bin 177 TL'den 41 bin 90 TL'ye yükseldi. Emekli memur maaşı ise 17 bin 587 TL'den 19 bin 616 TL'ye çıktı.

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Yeni maaşlarla birlikte, çeşitli kamu görevlilerinin maaşları da değişti. Belirli memur kadrolarının maaşları şu şekilde güncellendi:

Şube Müdürü 2024 (Temmuz-Aralık): 56 bin 950 TL 2025 (Ocak-Haziran): 63 bin 527 TL

Uzman Öğretmen Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2025) 2024 (Temmuz-Aralık): 50 bin 51 TL 2025 (Ocak-Haziran): 52 bin 723 TL

Başkomiser 2024 (Temmuz-Aralık): 55 bin 21 TL 2025 (Ocak-Haziran): 62 bin 268 TL

Polis Memuru 2024 (Temmuz-Aralık): 55 bin 821 TL 2025 (Ocak-Haziran): 62 bin 268 TL

Hemşire 2024 (Temmuz-Aralık): 45 bin 392 TL 2025 (Ocak-Haziran): 50 bin 634 TL

