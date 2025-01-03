Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024 enflasyon verilerine göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran, hem memurların hem de emeklilerin maaşlarına yansıdı. Ancak memurlar, sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile toplamda daha yüksek bir artış alacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan artış, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile şekillendi. 2025 yılı için yapılan hesaplamalar şu şekilde:
- 6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 5,23
- Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
- Toplam artış: Yüzde 11,55
Buna göre, en düşük memur maaşı 2025 yılının ilk 6 ayında 39 bin 177 TL'den 41 bin 90 TL'ye yükseldi. Emekli memur maaşı ise 17 bin 587 TL'den 19 bin 616 TL'ye çıktı.
Hangi memur ne kadar maaş alacak?
Yeni maaşlarla birlikte, çeşitli kamu görevlilerinin maaşları da değişti. Belirli memur kadrolarının maaşları şu şekilde güncellendi:
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Şube Müdürü
- 2024 (Temmuz-Aralık): 56 bin 950 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 63 bin 527 TL
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Uzman Öğretmen
- 2024 (Temmuz-Aralık): 50 bin 51 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 52 bin 723 TL
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Başkomiser
- 2024 (Temmuz-Aralık): 55 bin 21 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 62 bin 268 TL
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Polis Memuru
- 2024 (Temmuz-Aralık): 55 bin 821 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 62 bin 268 TL
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Hemşire
- 2024 (Temmuz-Aralık): 45 bin 392 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 50 bin 634 TL
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Mühendis
- 2024 (Temmuz-Aralık): 58 bin 146 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 64 bin 861 TL
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Araştırma Görevlisi
- 2024 (Temmuz-Aralık): 54 bin 726 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 61 bin 46 TL
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Vaiz
- 2024 (Temmuz-Aralık): 47 bin 65 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 52 bin 501 TL
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Avukat
- 2024 (Temmuz-Aralık): 54 bin 511 TL
- 2025 (Ocak-Haziran): 60 bin 807 TL