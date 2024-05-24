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2025 model cep telefonlarının özellikleri hakkında henüz kesinleşmiş bilgiler bulunmamakla birlikte, mevcut teknolojik trendler ve gelişmeler ışığında bazı tahminlerde bulunabiliriz:

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