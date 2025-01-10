O Ses Türkiye, MasterChef Türkiye’nin finalinin ardından 25 Ocak 2025’te yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın yılbaşı gecesi yaptığı duyurunun ardından, yarışmanın jüri kadrosu açıklandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu sezon jüri kadrosunda dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Geçtiğimiz sezon yer almayan Hadise ve Gökhan Özoğuz, 2025 sezonunda jüri koltuğuna geri döndü. Geçen sezonun favori jüri üyesi Beyazıt Öztürk, bu yıl da yerini korurken, yarışmanın en çok konuşulan yeni ismi ise ünlü sanatçı Melike Şahin oldu.

Ancak bu sezonun en dikkat çeken eksikliği, yarışmayla özdeşleşmiş isimlerden biri olan Murat Boz oldu. Murat Boz’un jüri kadrosunda yer almaması, sosyal medyada hayranları arasında üzüntü ve tartışmalara neden oldu.

O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı’nın duyurusuna göre O Ses Türkiye 2025, 25 Ocak 2025’te ekranlara dönecek. Yarışma, son olarak 2022 yılında ekranlara gelmiş ve Hasan Koçak’ın şampiyonluğu ile sona ermişti.

Sosyal medyada tepkiler ikiye bölündü

Yarışmanın jüri kadrosundaki değişiklikler sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılıyor. Bazı kullanıcılar, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un geri dönüşünü memnuniyetle karşılarken, Melike Şahin’in kadroya dahil edilmesi büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. Ancak Murat Boz’un olmaması, özellikle sanatçının hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.