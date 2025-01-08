2025 Skoda Enyaq, göz alıcı tasarım yenilikleriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Ön panjurun modernize edilmesi ve keskin hatlara sahip dört parçalı Matrix LED farlar, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. Artık Skoda logosu yerine “SKODA” yazısına yer verilmiş. Aerodinamik açıdan da gelişen Enyaq, standart versiyonda 0.245, coupe versiyonda ise 0.225 sürtünme katsayısına ulaşıyor.

Boyutlar ve jant seçenekleriyle şıklık sunuyor

Yeni Enyaq’ın uzunluğu 4.66 metreye çıkarılırken, 19 ila 21 inç arasında değişen alaşım jant seçenekleri sunuluyor. Hem tasarım hem de performans açısından Skoda, bu modelle çıtayı yükseltiyor.

İç mekanda teknolojik atılımlar

Enyaq’ın kabininde teknoloji ön planda. 5 inçlik dijital gösterge paneli, artırılmış gerçeklik destekli head-up display ile tamamlanıyor. Orta konsolda yer alan 13 inçlik bilgi eğlence ekranı, yeni yazılımı sayesinde daha hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Ek olarak, kabinde bulunan ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, anahtarsız giriş, üç bölgeli klima ve trafik asistanı gibi özellikler sürüş konforunu artırıyor.

Üç farklı motor seçeneği ile geniş kitlelere hitap ediyor

2025 Skoda Enyaq, üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor:

Enyaq 60: Önden çekişli, 204 beygir gücü, 59 kWh batarya kapasitesi.

Enyaq 85: Önden çekişli, 285 beygir gücü, 77 kWh batarya kapasitesi.

Enyaq 85x: Dört tekerlekten çekişli, 285 beygir gücü, 77 kWh batarya kapasitesi.

Yeni model, maksimum 588 kilometre menzil sunarken, 175 kW hızlı şarj desteğiyle bataryaların kısa sürede dolmasını sağlıyor.