2025 yılı için trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yeniden değerleme oranı ile yüzde 43,93 oranında arttı. İşte güncellenmiş ceza miktarları...

2025 yılı itibariyle trafik cezalarına büyük bir zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre, trafik cezalarına yüzde 43,93 oranında artış uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile trafik ceza miktarları yeniden belirlendi.

İlk ihlalde çakar cihazı kullananlara yüksek ceza

Yeni cezalardan biri, "çakar" ışıklı ya da sesli uyarı cihazları kullananlar için geliyor. Mevzuata aykırı olarak bu cihazları kullananlara ilk ihlalde 138 bin 172 TL ceza kesilecek. Aynı yıl içinde tekrar ihlal yapıldığında ise ceza miktarı 276 bin 345 TL'ye yükselecek.

Park, duraklama ve diğer ihlallere cezalar artıyor

Trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezalar artırıldı. Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçiş kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar gibi trafik ihlalleri, 993 TL ceza ile karşılık bulacak. Ayrıca, emniyet şeridini gereksiz yere kullananlar için 9 bin 267 TL ceza öngörülüyor.

Engelli alanlarına park etmeye 1986 TL ceza

Engelli araç park alanlarına izinsiz park edenlere 1986 TL ceza kesilecek. Ayrıca, taşıma sınırını aşanlar ve yükleme kurallarına uymayanlar için de cezalar belirlenmiş durumda. Gabari dışı yük yükleyenlere 8 bin 463 TL ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık ve hız ihlalleri için yüksek cezalar

Kırmızı ışık ihlali yapanlar için ceza miktarı 2 bin 167 TL olurken, hız sınırı ihlalleri için de dikkat çeken rakamlar var. Hız limitini yüzde 50'nin üzerinde aşanlara 9 bin 267 TL ceza kesilecek. Ayrıca, sürekli hız ihlali yapanların sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınacak.

Alkollü ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanımına sert ceza

Alkollü araç kullanma cezaları da arttı. Hususi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda ise 0,20 promil üzerinde alkollü olan sürücülere ilk defada 9 bin 267 TL ceza uygulanacak. Aynı zamanda, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisiyle araç kullananlara ise 47 bin 842 TL ceza kesilecek.

Drift yapanlara 46 bin TL ceza

Drift ya da spin atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere ise 46 bin 392 TL ceza uygulanacak. Bu tür tehlikeli hareketler, trafikteki güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atıyor.