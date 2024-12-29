2024'ün son pazartesi günü, yağışlı bir hafta başlarken, salı günü itibarıyla Türkiye genelinde hava aniden değişiyor. 2025'in ilk günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, ülke genelinde farklı bölgelerde farklı hava koşulları etkili olacak.
Hava durumu genel değerlendirme:
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, 2025’in ilk günlerinde Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihlerinde yağışlar etkisini gösterecek ancak, 1 Ocak itibarıyla büyük ölçüde yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor.
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31 Aralık: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ve Batı-Doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülecek. İç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ancak, bu yağışların salı günü itibarıyla yerini daha sakin bir havaya bırakması öngörülüyor.
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Yeni Yıl Hava Durumu: 1 Ocak itibarıyla yağışların çoğunlukla kesileceği, sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Karaman ve Niğde çevrelerinde hafif yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Çarşamba sabahı bazı bölgelerde sis ve pus oluşabileceği bildirildi.
Üç büyükşehirde yılbaşı hava durumu:
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İstanbul: 31 Aralık günü yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar gece 6°C, gündüz 9°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri yağış beklenmiyor, sıcaklıklar ise gece 4°C, gündüz 10°C olacak.
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İzmir: 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Gece sıcaklıkları 6-7°C, gündüz ise 12-13°C arasında seyredecek.
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Ankara: Güney kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Yeni yılın ilk günlerinde ise yağış öngörülmüyor. Başkentte sıcaklıklar gece -1 ila -2°C, gündüz ise 6-7°C civarında olacak.
Dikkat edilmesi gerekenler:
- Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
- Kıyı Ege'de kuzey yönlü rüzgarın kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.