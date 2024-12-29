31 Aralık : Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ve Batı-Doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülecek. İç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ancak, bu yağışların salı günü itibarıyla yerini daha sakin bir havaya bırakması öngörülüyor.

Yeni Yıl Hava Durumu: 1 Ocak itibarıyla yağışların çoğunlukla kesileceği, sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Karaman ve Niğde çevrelerinde hafif yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Çarşamba sabahı bazı bölgelerde sis ve pus oluşabileceği bildirildi.