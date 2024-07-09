Citi, 2025 yılı ortası için ons altın fiyatlarında 2 bin 800 - 3 bin dolar seviyesini öngörüyor. Bu tahmin, altın piyasalarında büyük bir hareketlilik yaratabilir.

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi

ABD'nin önde gelen bankalarından Citi, 2025 yılı ortası için ons altın fiyatlarında büyük bir artış bekliyor. Bankanın tahminlerine göre, ons altın fiyatı 2 bin 800 - 3 bin dolar seviyesine yükselebilir. Bu öngörü, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğinde.

Citi'nin araştırma notu ve piyasa analizleri

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif bir eğilimde olduğu belirtildi. Bu durum, 2024 yılının ikinci yarısında altın fiyatlarının 2 bin 400 – 2 bin 600 dolar seviyesine yükselmesine yardımcı olabilir. Citi'nin analizlerine göre, artan talep ve küresel ekonomik koşullar, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlayacak.

Küresel ekonomik durum ve altın fiyatları

Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, altın talebini artıran faktörler arasında yer alıyor. Citi'nin tahminleri, bu belirsizliklerin ve enflasyonun devam etmesi durumunda altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini gösteriyor. Altın, genellikle güvenli liman olarak tercih edildiğinden, belirsizlik dönemlerinde talep artışı yaşayabilir.