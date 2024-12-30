Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, 2025 yılı itibariyle trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile araç muayenesi ücretlerine yüzde 50'lik bir artış getirecek.
2025 yılı itibariyle bazı trafik cezaları şu şekilde olacak:
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Kırmızı ışıkta geçme
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
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Hatalı park etme
2024: 691 TL
2025: 994 TL
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Hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşma
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
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Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşma
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
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Alkollü araç kullanma
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
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Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
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Engelliler için ayrılan yere park etme
2024: 1.383 TL
2025: 1.990 TL
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Emniyet kemeri kullanmamak
2024: 690 TL
2025: 993 TL
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Seyir halindeyken cep telefonu kullanma
2024: 1.056 TL
2025: 2.167 TL
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Drift atma
2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL
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Yönetmeliğe aykırı plaka takma
2024: 2.647 TL
2025: 3.810 TL
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Muayenesiz araçla trafiğe çıkma
2024: 1.506 TL
2025: 2.169 TL
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Yasak yerde sollama yapma
2025: 2.169 TL
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Ehliyetsiz araç kullanma
2025: 18.679 TL
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Plakasız araç kullanma
2025: 11.754 TL
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Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma
2025: 995 TL
Yeni yıldan itibaren uygulanacak bu cezalar, sürücüler için önemli bir mali yük oluşturacak.