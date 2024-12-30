Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, 2025 yılı itibariyle trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile araç muayenesi ücretlerine yüzde 50'lik bir artış getirecek.

2025 yılı itibariyle bazı trafik cezaları şu şekilde olacak:

Kırmızı ışıkta geçme

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park etme

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşma

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşma

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etme

2024: 1.383 TL

2025: 1.990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

2024: 690 TL

2025: 993 TL

Seyir halindeyken cep telefonu kullanma

2024: 1.056 TL

2025: 2.167 TL

Drift atma

2024: 32.233 TL

2025: 46.392 TL

Yönetmeliğe aykırı plaka takma

2024: 2.647 TL

2025: 3.810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma

2024: 1.506 TL

2025: 2.169 TL

Yasak yerde sollama yapma

2025: 2.169 TL

Ehliyetsiz araç kullanma

2025: 18.679 TL

Plakasız araç kullanma

2025: 11.754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma

2025: 995 TL

Yeni yıldan itibaren uygulanacak bu cezalar, sürücüler için önemli bir mali yük oluşturacak.