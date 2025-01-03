İzmir’in gözde yaşam merkezi Ege Perla, 11-12 Ocak tarihlerinde satranç tutkunlarını buluşturacak. "2025 Yılına Merhaba Satranç Turnuvası", İzmir Satranç İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşecek. Strateji ve zekâ dolu mücadelelere ev sahipliği yapacak olan bu turnuva, Ege Perla’nın B1 Kat Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek.

Satranç severler için buluşma noktası: Ege Perla

Turnuva, farklı yaş gruplarından katılımcılara fırsat sunarak, hem heyecanlı bir rekabet hem de keyifli bir atmosfer vaat ediyor. Katılımcılar, yılın ilk hamlesini yapma şansı bulacak. Etkinlik, sadece bireysel oyuncular için değil, aileler için de unutulmaz bir deneyim sunuyor.