2025 yılı resmi tatil günleri açıklandı! Yıl boyunca 16,5 gün tatil var. Tatil planı yapacaklar için işte detaylı 2025 resmi tatil takvimi.

Resmi tatillerde plan yapacaklara müjde

2025 yılında kamu çalışanları, öğrenciler ve özel sektör çalışanları için toplamda 16,5 gün resmi tatil bulunuyor. Resmi tatil takvimi, tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından şimdiden araştırılıyor.

2025 resmi tatil günleri listesi

İşte 2025 yılında tatil yapabileceğiniz günlerin detaylı listesi:

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

: 1 Ocak 2025 Çarşamba Ramazan Bayramı Arefe : 29 Mart 2025 Cumartesi (Öğleden sonra)

: 29 Mart 2025 Cumartesi (Öğleden sonra) Ramazan Bayramı : Gün: 30 Mart 2025 Pazar Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi Gün: 1 Nisan 2025 Salı

: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : 23 Nisan 2025 Çarşamba

: 23 Nisan 2025 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü : 1 Mayıs 2025 Perşembe

: 1 Mayıs 2025 Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı : 19 Mayıs 2025 Pazartesi

: 19 Mayıs 2025 Pazartesi Kurban Bayramı Arefe : 5 Haziran 2025 Perşembe (Öğleden sonra)

: 5 Haziran 2025 Perşembe (Öğleden sonra) Kurban Bayramı : Gün: 6 Haziran 2025 Cuma Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi Gün: 8 Haziran 2025 Pazar Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

: Demokrasi ve Millî Birlik Günü : 15 Temmuz 2025 Salı

: 15 Temmuz 2025 Salı Zafer Bayramı : 30 Ağustos 2025 Cumartesi

: 30 Ağustos 2025 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı : 28 Ekim 2025 Salı (Öğleden sonra) 29 Ekim 2025 Çarşamba

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