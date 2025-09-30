Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YKS ek yerleştirme işlemleri bugün sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

YKS ek yerleştirme tercihleri için son gün

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemleri, bugün saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekler. Ek yerleştirme kontenjanları, YKS merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar ile yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle oluştu.

Tercih süresi ve ücret bilgisi

Ek yerleştirme işlemleri için 130 liralık ücretin yarın saat 23.59'a kadar yatırılması gerekecek. Tercih işlemleri ise bugün saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, 2025-YKS yerleştirme puanlarına göre tercihlerinde bulunabilir ve 24 tercihe kadar başvurabilirler.

Kimler ek yerleştirme tercihi yapabilir?

Ek yerleştirme tercihi yapmak için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ayrıca, daha önce bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme tercihi yapamazken, özel yetenek sınavı ile yerleştirilen adaylar da tercihte bulunabiliyor.

Kontenjan ve tercih kılavuzu

Bu yıl üniversitelerde yaklaşık 139 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce 2025-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatlice incelemeli ve tercihlerini kılavuzda belirtilen bilgilere göre yapmalıdır. Ek yerleştirmede, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha yüksek puanlara sahip adaylar tercihte bulunabilirler.

Kayıt yapmayan adaylarla boşalan kontenjanlar

Ek yerleştirme kontenjanları, YKS merkezi yerleştirmede başarılı olup kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan yerlerle oluşturuluyor. Adaylar bu boş kontenjanlardan yararlanarak yerleştirilebilir.