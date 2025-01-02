2024'ün küresel ısınma ve aşırı hava olayları bakımından en yoğun yıllardan biri olduğunu belirten Dr. Ümit Şahin, 2025'te çevre gündeminde iklim değişikliği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın alacağı kararların önemli rol oynayacağını ifade etti.

2025'de iklim değişikliği en önemli başlık olacak

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, 2024’ün dünya tarihinin en sıcak yılı olacağını ve küresel ısınmanın hızlanarak daha şiddetli iklim olaylarına yol açacağını öngördü. Küresel sıcaklık artışının 2010'dan sonra hızlandığını belirten Şahin, 2040’larda 2 derece ısınma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bu sene Trump kararları ile değişim olacak

Dr. Şahin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki enerji politikalarını ele alarak, Trump’ın fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecini durduracak kararlar almasının, iklim değişikliğiyle mücadelede olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Ancak, eyaletler, yerel yönetimler ve yeşil enerji şirketlerinin bu süreci sürdüreceğini belirtti.

Brezilya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nda, ormansızlaşmanın önlenmesi, karbon yutaklarının güçlendirilmesi gibi konuların tartışılacağını vurgulayan Şahin, aynı zamanda 2025'te iklim finansmanı ve karbon bütçesi gibi kritik meselelerin gündeme geleceğini ifade etti. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, kuraklık ve çoraklaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirterek, bu konuda ciddi politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

2025'te, dünyanın La Nina fenomenine girerek bazı bölgelerde yağışların artması bekleniyor, ancak bu durum küresel ısınma etkilerini ortadan kaldırmayacak. Türkiye'nin uzun vadeli kuruma sürecine dikkat çeken Dr. Şahin, bu sorunla başa çıkabilmek için acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.