2025 yılı halka arzları yatırımcılar için farklı performanslar gösterdi. Bazı şirketler katbekat kazanç sağlarken, bazı hisseler yatırımcısına kaybettirdi. Zirvede Destek Finans (DSTKF) yer alıyor.

Kazandıran halka arzlar

2025’in halka arz sonrası getiri şampiyonu Destek Finans (DSTKF) oldu. Hisse 46,98 TL’den işlem görmeye başlarken, yıl sonunda 724 TL seviyesine yükseldi ve yatırımcısına yüzde 1441 kazanç sağladı.

DSTKF’yi takip eden yüksek getirili hisseler ise şunlar:

Vişne Maden (VSNMD) : %457 getiri

Bulls Girişim Sermayesi (BULGS) : %179 getiri

Ege Yapı (EGEGY): %92 getiri

Bu üç şirket, 2025’in halka arzları arasında en dikkat çekici kazançları sağladı.

Kaybettiren halka arzlar

Yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler ise Armada Gıda (ARMGD) ve Seranit Yapı (SERNT) oldu:

Armada Gıda (ARMGD) : -%15

Seranit Yapı (SERNT): -%10

Ayrıca, Akfen İnşaat (AKFIS) yüzde -39 değer kaybıyla yılın en sert düşüş yaşayan halka arzı olarak kayıtlara geçti.