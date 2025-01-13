2025'In En Güvenli Havayolları Açıklandı! Thy Listede Yer Aldı

Uçuş güvenliği ve müşteri memnuniyeti, havacılık sektöründe en önemli kriterler arasında yer alıyor. Havayolu şirketlerinin uluslararası standartlara uyumu, ek güvenlik tedbirleri ve yolcu geri bildirimleri, güvenilirlik sıralamalarını etkiliyor. Bu kapsamda, AirlineRatings.com 2025 yılı için en güvenli havayolu şirketlerini açıkladı.

THY ilk 10'da!

Türk Hava Yolları (THY), güvenilirlik kriterlerine göre hazırlanan listede 10. sırada yer alarak dünya genelindeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

2025'in en güvenli havayolu şirketleri:

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific, Qatar Airways, Emirates (eşit puan) Virgin Australia Etihad Airways ANA (All Nippon Airways) EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines (THY) TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS (Scandinavian Airlines) British Airways

En güvenli "düşük maliyetli" havayolu şirketleri

AirlineRatings.com, düşük maliyetli havayollarını da değerlendirdi. İşte liste:

Hong Kong Express Jetstar Group Ryanair easyJet Frontier Airlines AirAsia Wizz Air VietJet Air Southwest Airlines Volaris