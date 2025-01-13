Uçuş güvenliği ve müşteri memnuniyeti, havacılık sektöründe en önemli kriterler arasında yer alıyor. Havayolu şirketlerinin uluslararası standartlara uyumu, ek güvenlik tedbirleri ve yolcu geri bildirimleri, güvenilirlik sıralamalarını etkiliyor. Bu kapsamda, AirlineRatings.com 2025 yılı için en güvenli havayolu şirketlerini açıkladı.

THY ilk 10'da!

Türk Hava Yolları (THY), güvenilirlik kriterlerine göre hazırlanan listede 10. sırada yer alarak dünya genelindeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

2025'in en güvenli havayolu şirketleri:

  1. Air New Zealand
  2. Qantas
  3. Cathay Pacific, Qatar Airways, Emirates (eşit puan)
  4. Virgin Australia
  5. Etihad Airways
  6. ANA (All Nippon Airways)
  7. EVA Air
  8. Korean Air
  9. Alaska Airlines
  10. Turkish Airlines (THY)
  11. TAP Portugal
  12. Hawaiian Airlines
  13. American Airlines
  14. SAS (Scandinavian Airlines)
  15. British Airways

2025'In En Güvenli Havayolları Açıklandı! Thy Listede Yer Aldı

Uzak Şehir dizisinden final haber mi geldi? Uzak Şehir dizisinden final haber mi geldi?

En güvenli "düşük maliyetli" havayolu şirketleri

AirlineRatings.com, düşük maliyetli havayollarını da değerlendirdi. İşte liste:

  1. Hong Kong Express
  2. Jetstar Group
  3. Ryanair
  4. easyJet
  5. Frontier Airlines
  6. AirAsia
  7. Wizz Air
  8. VietJet Air
  9. Southwest Airlines
  10. Volaris
Kaynak: HABER MERKEZİ