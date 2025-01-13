2025'In En Güvenli Havayolları Açıklandı! Thy Listede Yer Aldı

Uçuş güvenliği ve müşteri memnuniyeti, havacılık sektöründe en önemli kriterler arasında yer alıyor. Havayolu şirketlerinin uluslararası standartlara uyumu, ek güvenlik tedbirleri ve yolcu geri bildirimleri, güvenilirlik sıralamalarını etkiliyor. Bu kapsamda, AirlineRatings.com 2025 yılı için en güvenli havayolu şirketlerini açıkladı.
THY ilk 10'da!
Türk Hava Yolları (THY), güvenilirlik kriterlerine göre hazırlanan listede 10. sırada yer alarak dünya genelindeki başarısını bir kez daha kanıtladı.
2025'in en güvenli havayolu şirketleri:
- Air New Zealand
- Qantas
- Cathay Pacific, Qatar Airways, Emirates (eşit puan)
- Virgin Australia
- Etihad Airways
- ANA (All Nippon Airways)
- EVA Air
- Korean Air
- Alaska Airlines
- Turkish Airlines (THY)
- TAP Portugal
- Hawaiian Airlines
- American Airlines
- SAS (Scandinavian Airlines)
- British Airways
En güvenli "düşük maliyetli" havayolu şirketleri
AirlineRatings.com, düşük maliyetli havayollarını da değerlendirdi. İşte liste:
- Hong Kong Express
- Jetstar Group
- Ryanair
- easyJet
- Frontier Airlines
- AirAsia
- Wizz Air
- VietJet Air
- Southwest Airlines
- Volaris
Kaynak: HABER MERKEZİ