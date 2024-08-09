Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2025 yılı için enflasyon tahminlerini açıkladı. Bu tahminler, milyonlarca emekli ve memurun 2025 yılında alacakları maaş artışlarını doğrudan etkiliyor. İşte enflasyon beklentilerine göre emekli ve memur maaş zammının nasıl şekilleneceğine dair detaylı hesaplamalar.

2025 yılı enflasyon tahminleri ve zam beklentileri

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminlerini güncelledi. Karahan, 2024 yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 38, 2025 için yüzde 14 ve 2026 için ise yüzde 9 olduğunu belirtti. Bu tahminler, emekli ve memur maaşları üzerindeki etkiyi belirleyecek önemli veriler arasında yer alıyor.

Memur maaşları

2024 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yapılan artışlar şu şekildeydi:

Ocak ayında yüzde 49,25

Temmuz ayında yüzde 19,31

Ancak temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşması durumunda memurlara ek bir enflasyon farkı verilecektir. Eğer bu dönemki enflasyon yüzde 34 ve üzerinde olursa, bu fark ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak maaş artışları yapılacaktır.

Yıl sonu enflasyon senaryoları

Yıl Sonu Enflasyonu %34: Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 10'un altında kalırsa, memurlara sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktır.

Yıl Sonu Enflasyonu %38: Bu durumda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam maaş artışı yüzde 6,62 oranında olacaktır.

Yıl Sonu Enflasyonu %42: Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 9,71 olacaktır.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı tahminleri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı hesaplamaları, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre aşağıdaki gibi olacak:

Enflasyon %34: Maaş zammı yüzde 7,43

Enflasyon %38: Maaş zammı yüzde 10,64

Enflasyon %42: Maaş zammı yüzde 13,85

Bu tahminler, emeklilerin ve memurların 2025 yılı maaş artışlarını öngörmek için kritik veriler sunuyor. Türkiye'nin enflasyon hedeflerine ulaşması durumunda, emekli ve memur maaşlarında bu tahminler doğrultusunda düzenlemeler yapılacak.

Asgari ücret kararı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon tahminlerinin asgari ücret zammını doğrudan etkileyeceği ve bu konuda net mesajların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

2025 yılı için emekli ve memur maaş artışları, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre belirlenecek. Milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayında alacakları maaş artışını bu tahminlere göre hesaplamaya başladı.