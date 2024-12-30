2025 yılıyla birlikte yeni bir nesil, Beta kuşağı, dünyaya gelmeye başlayacak. 2025-2039 yılları arasında doğacak çocuklar bu kuşağın üyeleri olacak. Beta kuşağının, dünyanın hızla değişen dinamiklerine adapte olması bekleniyor. Küresel iklim değişikliği, hızlı kentleşme ve sürdürülebilirlik gibi büyük sorunlarla şekillenen bir dünyada büyüyecekler. Beta kuşağının dünya nüfusundaki payının 2035 yılı itibariyle yüzde 16'ya ulaşması bekleniyor.

Beta Kuşağı: Teknoloji ve otomasyonun etkisi altında

Beta kuşağının en dikkat çekici özelliği, yapay zeka ve otomasyonun hayatın her alanına entegre olduğu bir dönemde büyümeleri olacak. Bu kuşak, teknolojinin en ileri seviyeye geldiği bir dünyada yetişecek ve teknolojik gelişmelerle iç içe bir yaşam sürecek.

Ebeveynler: Z Kuşağı'nın bilinçli ebeveynliği

Beta kuşağının ebeveynleri ise Z kuşağı olacak. Z kuşağı, sosyal medya ve ekran sürelerini bilinçli bir şekilde yöneten bir nesil olarak, çocuklarına dijital dünyayı daha kontrollü bir biçimde tanıtacak. Böylece Beta kuşağı, teknolojiyle birlikte büyürken, ebeveynlerinin daha dikkatli ve bilinçli yaklaşımlarından faydalanacak.

Alfa Kuşağı'nın sonu ve Beta Kuşağı'nın başlangıcı

2010-2024 yılları arasında doğan çocuklar ise Alfa kuşağının üyeleri olarak kabul ediliyordu. Ancak 2025 ile birlikte, Beta kuşağı bu kuşağın yerini alacak ve geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenecek. Bu kuşak, tüm dünyada etkili olan gelişmeleri ve teknolojileri içselleştirerek hayatlarını sürdürecek.