Yeni yıl, 2025 yılı için belirlenen yeni gelir vergisi tarifesi, çalışanların net maaşlarında düşüşe neden olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, zamlı maaşların alınmasının hemen ardından veya takip eden aylarda, maaşlarda önemli oranda azalma yaşanacağını ifade etti.

Türkiye gazetesindeki Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışanların en az iki maaşının vergiye gideceğini belirterek “Çalışanlar zamlı maaşı alır almaz ya da takip eden ayda maaşlarında önemli oranda azalma olması söz konusu olmaktadır” diye yazdı.

“Genel olarak belirli bir geliri olan hem işçiler hem de memurlar birkaç ay geçmesiyle birlikte bir üst dilime takılmaktadır. Hâl böyle olunca çalışanlar zamlı maaşı alır almaz ya da takip eden ayda maaşlarında önemli oranda azalma olması söz konusu olmaktadır” ifadelerini kullanan Karakaş, açıklamasına göre 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri şu şekilde belirlendi:

- 158 bin liraya kadar olan gelirler: Yüzde 15 vergi oranı uygulanacak.

- 158 bin lira ile 330 bin lira arasındaki gelirler: İlk 158 bin için 23 bin 700 lira vergi ödenecek, kalan tutarın yüzde 20'si vergilendirilecek.

- 330 bin lira ile 800 bin lira arasındaki gelirler: İlk 330 bin lira için 58 bin 100 lira vergi ödenecek, aşan kısmın yüzde 27'si üzerinden vergi alınacak.

- 800 bin lira ile 4 bin 300.000 lira arasındaki gelirler: İlk 800 bin 000 lira için 185 bin lira vergi ödenecek, aşan kısmın yüzde 35'i üzerinden vergi alınacak.

- 4 milyon 300 bin lira aşan gelirler: İlk 4 milyon 300 bin lira için 1 milyon 410 bin lira vergi ödenecek, aşan kısmın yüzde 40'ı üzerinden vergi alınacak.

Maaşlarda azalma kaçınılmaz

Karakaş, belirli bir gelire sahip hem işçilerin hem de memurların, yıl içinde bir üst vergi dilimine geçmeleri nedeniyle, zamlı maaşlarını aldıktan hemen sonra veya takip eden aylarda maaşlarında belirgin bir düşüş yaşanacağını vurguladı. Bu durum, çalışanların yıl sonunda 1-2 maaşlarının vergiye gitmesine neden olacak.

2025 yılında asgari ücretin gelir vergisinden muaf olması nedeniyle, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulanmayacak.