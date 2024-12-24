2025 yılı itibarıyla, evde gürültü yapanlara 11.035 TL ceza uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile çevreyi kirletenlere kesilecek cezalar arttı.

Çevre Kanunu’nda büyük değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi kirletenlere yönelik uygulanan para cezalarını artıran yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. 2025 yılı için yapılan değişikliklerle birlikte, özellikle gürültü, anız yakma gibi çevreye zarar veren eylemler için cezalar önemli ölçüde yükseltildi. Bu değişiklik, çevreyi koruma adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Evde gürültüye 11 bin TL ceza

Evde yüksek sesle gürültü yapanlara yönelik ceza 11.035 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme ile, konutlarında gürültü veya titreşim yaratan kişilere, ev sahibi ya da kiracı olmalarına bakılmaksızın cezai işlem uygulanacak. Bu durum, komşularını rahatsız edenlerin ceza ödemesi anlamına geliyor.

Atölyeler, fabrikalar ve şantiyelere ağır cezalar

Gürültü ihlali yapan işyerleri için de cezalar arttı. Atölyelerdeki gürültü ihlali için uygulanacak ceza 111.361 TL olarak belirlenirken, fabrikalar ve şantiyeler için bu rakam 334.297 TL'ye kadar çıkıyor. Bu düzenlemeyle, büyük ölçekli gürültü kaynaklarının denetimi daha sıkı hale geliyor.

Anız yakma ceza miktarları beş kat artacak

Bu yıl Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının büyük bir kısmının başlangıcı olan anız yakma eylemlerine karşı alınan yeni önlemler de dikkat çekiyor. 2025 yılında anız yakma cezası, her dekar için 556,71 TL olacak. Ayrıca, anız yakma işlemi orman, sulak alanlar veya yerleşim bölgelerine yakın alanlarda yapılırsa, ceza 5 kat artırılacak.