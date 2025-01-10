Türkiye'de ulaşım maliyetleri, 2025 yılı itibarıyla önemli bir artışa sahne olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu zam, özel bir bankanın sitesinde yayımlanan tabloyla netlik kazandı. 2025’te köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak dev zam oranı, yüzde 43.9 olarak belirlendi. İşte, yeni ücret tarifeleri...

Cumhuriyet'in haberine göre, 2025 yılı itibarıyla İstanbul'dan, Çanakkale'ye kadar birçok stratejik köprüde geçiş ücretlerine büyük bir zam yapılacak. Yeni tarifelere göre en dikkat çeken artış, Osmangazi Köprüsü'nde yaşanacak.

- Osmangazi Köprüsü: 798 TL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47.5 TL

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

- 1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan otoyol ağında da geçiş ücretleri artacak. Özellikle büyük şehirler arasında bağlantı sağlayan otoyollar, 2025’te daha pahalı hale gelecek.

- Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL

- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL

- İzmir-Aydın Otoyolu: 57.5 TL

- İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL

- Anadolu Otoyolu: 269 TL

Yüksek zam oranı, ekonomik etkiler yaratacak

Yüzde 43,9’luk zam oranı, sadece bireysel sürücüler değil, ticaret ve taşımacılık sektörlerini de etkileyecek. Özellikle lojistik ve taşımacılık sektöründeki artan maliyetler, nihai fiyatlara yansıyacak ve tüketici fiyatlarını artıracak.