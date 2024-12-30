Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile ilgili belge ücretlerini Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımladı. 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni tarifelerde, toptan ve perakende satış belgeleri başta olmak üzere birçok alanda önemli artışlar yapıldı.

Toptan ve perakende satış belgeleri:

Tütün ve alkollü içkilerle ilgili satış belgelerinde yeni ücretler şu şekilde belirlendi:

Toptan satış belgesi: 65.714 TL

Perakende satış belgeleri: İl merkezleri ve büyükşehir belediyeleri: 3.379 TL İlçe merkezleri: 2.233 TL Diğer mahalleler: 811 TL



Açık içki satış belgeleri:

İl merkezleri ve büyükşehir belediyeleri: 14.108 TL

Diğer mahaller: 5.413 TL

Nargile sunum uygunluk belgeleri:

Kent merkezleri: 34.317 TL

Diğer mahaller: 31.520 TL

Tütün işleme ve ticaret belgeleri:

Tütün işleme ve ticaretine yönelik belgeler için ücretler de artırıldı:

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi: 500.862 TL

Tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi: 1.172.725 TL

Tütün ticareti yetki belgesi: 500.862 TL

Tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri: 50.083 TL

Tesis kurma ve proje tadilatı ücretleri:

Sigara üretim tesisleri: Her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 168.331 TL

Diğer tütün mamulleri: Her 1 ton üretim kapasitesi başına 1.997 TL

Bandroller: Her 1000 adet bandrol için 31,30 TL



Puro ve makaron ithalat belgeleri:

Puro ithalat yetki belgesi: 977.946 TL

Yıllık süre uzatımı: 82.050 TL

Makaron üretim kapasitesi artış belgeleri: Her 100 milyon üretim kapasitesi başına 168.331 TL



Yaprak sigara kağıdı belgeleri:

Üretim tesisleri: Her 100 milyon üretim kapasitesi başına 88.466 TL

İthalat uygunluk belgesi: 31.571 TL

Her 1000 adet sigara kağıdı için satış bedeli: 6,49 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 2025 zam oranları, tütün ve alkol sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli mali yükler getiriyor. Belgelerle ilgili bu düzenlemeler, ticaret izinleri, üretim ve ithalat belgeleri gibi birçok kalemde artış içeriyor.