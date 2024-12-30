Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılında ihracat hedeflerini büyütmek için kolları sıvadı. 2024’te 13 milli katılım organizasyonu düzenleyen EİB, 2025’te bu sayıyı 17’ye çıkarmayı hedefliyor. Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, Türkiye’nin Orta Vadeli İstikrar Programı kapsamında 2025 ihracat hedefinin 279,6 milyar dolar olduğunu belirtti. Eskinazi, “Gıda, hazırgiyim, doğal taş, mobilya gibi sektörlerdeki fuarlarla Egeli ihracatçılarımızı dünya sahnesine taşıyacağız” dedi.

2025 fuar takvimi

2025’te Almanya’dan ABD’ye, Çin’den Avustralya’ya birçok ülkede düzenlenecek fuarlara Türkiye’den geniş katılım sağlanacak. Özellikle İtalya’daki MIPEL Saraciye Fuarı, ABD’deki NeoCon Show, Çin-Avrasya Expo Fuarı ve Avustralya’daki Fine Food Fuarı, EİB’in milli katılım organizasyonu yapacağı yeni etkinlikler arasında.

Ayakkabı ve saraciye sektörleriyle başlangıç

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı için 35 firma ile Ocak ve Haziran 2025’te İtalya’da boy gösterecek. Birlik Başkanı Erkan Zandar, 2025’i “toparlanma yılı” olarak nitelendirerek, sanal gerçeklik projeleriyle ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hazırgiyim Almanya ve Fransa’da güçlenecek

Hazırgiyim sektörü, Ocak ayında Munich Fabric Start Fuarı ve Şubat ayında Paris’teki Premiere Vision Fuarı’na yoğun katılım sağlayacak. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2025’in ikinci yarısından itibaren ihracatta toparlanma beklediklerini ifade etti.

Doğal taş sektörlerinden iddialı hedefler

Organik sektör, Almanya’daki BioFach ve ABD’deki Natural Products Expo West fuarlarına damgasını vuracak. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, organik ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi. Doğal taş sektörü ise Çin’in Xiamen Fuarı’nda 650 renk zenginliğine sahip Türk taşlarını sergileyerek ihracatı artırmayı amaçlıyor.

Mobilya sektörü ABD’de ilk kez NeoCon’a katılıyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ABD pazarına yönelik çalışmalarını NeoCon Show ile taçlandıracak. Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, ABD’ye mobilya ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Gıda sektörü Japonya’daki Foodex Japan ve ABD’deki New York Fancy Food fuarlarına hazırlanıyor. Gıda ihracatçıları, tadım etkinlikleri ve TURQUALITY projeleri ile ihracat pazarlarında paylarını artırmayı hedefliyor.