Yatırımcılar, 2025 yılına girerken, "Birikimlerimi nereye yatırmalıyım?" sorusunun cevabını arıyor. Belirsizliklerle dolu yeni yılın, yatırımcılara nasıl bir getiri sunacağı henüz gizemini korusa da, geçen yıl dikkat çeken yatırımlar arasında BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) fonlarının performansı öne çıktı. 2024'te gram altın, TL mevduat, borsa ve doların getirisi %52’nin altında kalırken, BES fonları %90’ın üzerinde prim yaptı.

2024 yılında hangi yatırımlar kazandırdı?

Geçtiğimiz yıl, geleneksel yatırım araçları arasında gram altın %52 getiri ile zirvede yer aldı. Bunu %50’ye yakın getiriyle TL mevduat faizi takip etti. Bu iki yatırım enstrümanı, enflasyona karşı reel getiri sağlarken, borsa ve döviz, enflasyon oranlarının gerisinde kaldı. 2024 yılında BİST 100 %32 yükselirken, dolar %19,50 prim yaptı. Ancak, bu yatırımların getirisi, enflasyon oranlarının gerisinde kalmıştı.

BES fonlarında yüksek getiriler öne çıktı

BES fonlarına odaklanan yatırımcılar, özellikle geçen yıl kazandıran fonlara dikkat kesildi. 2024 yılına ait “en fazla getiri sağlayan” BES ve OKS fonları dikkat çekti.

2024’ün en fazla kazandıran OKS fonları:

QNB Sigorta ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Fonu: %91,15 BNP Paribas Cardif Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Fonu: %90,17 QNB Sigorta ve Emeklilik OKS Atak Değişken Emeklilik Fonu: %87,96

2024’ün en fazla kazandıran BES fonları:

HDI Fiba Emeklilik İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Fonu: %82,70 QNB Sigorta Dengeli Değişken Grup Emeklilik Fonu: %81,32 HDI Fiba Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Fonu: %77,22

2025’te fon getirileri düşebilir

Analistler, 2024’te yüksek getiri sağlayan fonların faizli enstrümanlar içerdiğini belirtiyor. 2025 yılında TCMB’nin faiz indirimi döngüsüne girmesi bekleniyor ve bu durum fonlardaki getirilerin yavaş yavaş düşmesine neden olabilir.

PPF fonları cazibesini koruyor

Trive Yatırım tarafından paylaşılan rapora göre, yüksek faiz ortamının 2025 yılının ikinci yarısına kadar sürebileceği öngörülüyor. Bu raporda, Para Piyasaları Fonlarının (PPF) cazip olacağı ve düşük riskli olacağı, borsa için ise "zorlu bir sınavın devamı" anlamına gelebileceği vurgulandı.