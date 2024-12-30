2025 yılı, Türkiye'nin yeni anayasa çalışmaları açısından kritik bir yıl olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yönelik ikinci tur ziyaretlerine başlayacak, bu süreçte uzlaşı çağrılarına devam edilmesi ve somut adımların atılması bekleniyor.

Kurtulmuş'un ikinci tur ziyaretleri başlıyor

Yeni anayasa çalışmaları, 2025’in ilk günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılmaya devam edecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş, daha önce siyasi partilerden süreçle ilgili öneri almıştı. İkinci turda ise usul ve esaslar üzerine detaylı bir inceleme yapılacak ve partilerin hazırlıkları gündeme getirilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi çalıştaylara devam ediyor

AK Parti, yeni anayasa süreciyle ilgili olarak toplumsal kesimlerden gelen görüşlere büyük önem veriyor. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çeşitli çalıştaylarda akademisyenler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile buluşarak yeni anayasa hakkında beklentileri dinleyecek. Yazıcı'nın hazırladığı anayasa raporları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.