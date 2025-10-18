2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira tutarında nakdi ödeme yapılacak. Kamu kurumlarına ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9’u personel giderlerine kullanılacak.

En yüksek pay Milli Eğitim Bakanlığı’na

Bütçede en fazla payı, 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aldı.

Sağlık Bakanlığı personeli için 863 milyar 557 milyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğü için 412 milyar 250 milyon lira, Milli Savunma Bakanlığı içinse 395 milyar 725 milyon lira ödenek ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı için 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı için ise 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.

Diğer bakanlıklara ayrılan ödenekler

Tarım ve Orman Bakanlığı: 72 milyar 881 milyon TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 73 milyar 473 milyon TL

İçişleri Bakanlığı: 70 milyar 142 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 20 milyar 108 milyon TL

Dışişleri Bakanlığı: 19 milyar 121 milyon TL

Özel bütçeli kurumlar ve yükseköğretim ödenekleri

Özel bütçeli kurumların personeline 594 milyar 804 milyon lira ödeme yapılacak. Bunun 427 milyar 449 milyon lirası, yükseköğretim kurumları personeline aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan Karayolları Genel Müdürlüğü için 37 milyar lira, Devlet Su İşleri (DSİ) için 37,8 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü için 30,6 milyar lira kaynak ayrıldı.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Bu kurumlar için toplam 13 milyar 641 milyon lira ödeme öngörülüyor.

En yüksek pay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’ya 3 milyar lira, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ya ise 2,8 milyar lira olarak planlandı.

Sosyal güvenlik devlet primi giderleri

Personel giderlerinin yanında, sosyal güvenlik devlet primi gideri için 599,7 milyar lira ayrıldı. Böylece bütçeden maaş ve prim ödemeleri için toplam yaklaşık 5,5 trilyon lira kaynak öngörüldü.