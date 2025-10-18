2026 FIFA Dünya Kupası için eleme maçlarında heyecan sürerken futbolseverler “Dünya Kupası’na kaç takım gidecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. FIFA’nın aldığı yeni kararla birlikte 2026 turnuvasında ilk kez 48 takım mücadele edecek.
2026 Dünya Kupası’nda 48 takım mücadele edecek
FIFA, 2026 yılından itibaren Dünya Kupası’ndaki takım sayısını 32’den 48’e yükseltti.
Bu düzenlemeyle birlikte turnuva formatı da değişti. 16 grupta dörder takım yer alacak ve her grubun ilk iki takımı son 32 turuna yükselecek.
Turnuvaya ev sahibi olarak ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılacak. Diğer takımlar ise kıta elemelerindeki performanslarına göre belirlenecek.
Dünya Kupası’na gitmeyi garantileyen ülkeler (2026)
2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmayı şimdiden garantileyen ülkeler şöyle:
Ev sahibi ülkeler:
-
ABD
-
Kanada
-
Meksika
Elemeleri geçen ülkeler:
-
Brezilya
-
Arjantin
-
Kolombiya
-
Uruguay
-
Ekvador
-
Paraguay
-
İngiltere
-
Japonya
-
Güney Kore
-
İran
-
Suudi Arabistan
-
Katar
-
Özbekistan
-
Ürdün
-
Yeni Zelanda
-
Avustralya
-
Mısır
-
Tunus
-
Fas
-
Cezayir
-
Gana
-
Fildişi Sahili
-
Senegal
-
Güney Afrika
-
Yeşil Burun Adaları
Toplamda şu ana kadar 27 ülke turnuvaya katılmayı garantilemiş durumda. Kalan 21 takım, 2025 yılı sonuna kadar oynanacak eleme maçlarıyla belli olacak.
2026 Dünya Kupası nerede oynanacak?
Tarihinde ilk kez üç ülke ortak ev sahipliği yapacak:
ABD, Kanada ve Meksika.
Toplam 16 şehirde oynanacak maçların finali ise ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda yapılacak.