ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery programı kapsamında Green Card 2026 başvurularının ekim-kasım döneminde başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Green Card başvuruları başladı mı?

Green Card 2026 başvuruları henüz başlamadı. Geçen yıl başvurular 2 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında alındı. Bu yıl da ekim ayının sonu ile kasım ayı ortasında başvuruların başlaması öngörülüyor.

Başvurular yalnızca DV Lottery’nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden yapılabiliyor. Her aday başvurusunu sadece bir kez gerçekleştirebiliyor.

Green Card Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adayların uyması gereken kriterler şöyle:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir meslekte en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

Amerikan hükümetince uygun görülen ülkelerden birinin vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak; reşit olmayan adaylar ebeveyn denetiminde başvuru yapabilir.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler